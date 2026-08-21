हैदराबाद में तेज रफ्तार एस्टन मार्टिन ने महिला को कुचला, पवन कल्याण के सांसद के बेटे पर केस दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हैदराबाद की माधापुर पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि आरोपी शराब या नशे में नहीं था। उसके खिलाफ पहले कोई केस भी नहीं है। सड़क दुर्घटना लापरवाही का मामला माना जाता है। इसमें सजा सात साल से कम है और यह जमानती अपराध है। इसलिए रिमांड नहीं लिया गया।