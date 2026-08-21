जैसे को तैसा: दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर बुलडोज़र एक्शन

पहलगाम आतंकी हमला (Pahalgam Terrorist Attack) और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय रिश्तों में लगातार तनाव (India-Pakistan Conflict) बना हुआ है। वहीं भारत ने एक बार फिर जैसे को तैसा जबाव देते हुए दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर बुलडोज़र एक्शन (Bulldozer Action) को अंजाम दिया है। हाई कमीशन के बाहर अनाधिकृत संरचनाओं और अतिक्रमण को बुलडोज़र चलाकर हटाया गया। ये ढांचे पाकिस्तानी मिशन के वीज़ा सेक्शन के पास थे और तय परिसर सीमा के बाहर बने हुए थे। आपकी जानकारी के लिए बता दिन कि 3 दिन पहले इस्लामाबाद में पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय हाई कमीशन के बाहर लगे पार्किंग पोल हटा दिए थे। दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन को उसका जवाब माना जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान के राजनयिक मिशन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है।