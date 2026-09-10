PM मोदी तक कैसे पहुंचेगी अमृतसर के कलाकार की ये खास पेंटिंग? BRICS से पहले कैनवास पर बनाई दुनिया के नेताओं की तस्वीर

डॉ. जगजोत सिंह रूबल के लिए यह पेंटिंग महज एक कलाकृति नहीं है। उन्होंने इसमें उन नेताओं को एक साथ जगह देने की कोशिश की है, जो BRICS जैसे महत्वपूर्ण मंच से जुड़े हैं। उनका कहना है कि भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ऐसे मौके पर एक कलाकार के तौर पर वह भी इस आयोजन से जुड़ना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के दूसरे नेताओं को एक ही कैनवास पर उतारने का फैसला किया।