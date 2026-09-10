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PM मोदी तक कैसे पहुंचेगी अमृतसर के कलाकार की ये खास पेंटिंग? BRICS से पहले कैनवास पर बनाई दुनिया के नेताओं की तस्वीर

World Leaders Painting: BRICS 2026 से पहले अमृतसर के कलाकार डॉ. जगजोत सिंह रूबल ने PM मोदी और दुनिया के प्रमुख नेताओं की बड़ी ऐक्रेलिक पेंटिंग बनाई है। कलाकार इसे BRICS सम्मेलन में प्रदर्शित करना चाहते हैं।
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अमृतसर

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Imran Sheikh

Sep 10, 2026

BRICS Summit

अमृतसर के कलाकार डॉ. जगजोत सिंह रूबल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के नेताओं की ऐक्रेलिक पेंटिंग तैयार की। (फोटो सोर्स-ANI)

BRICS 2026: कला की अपनी कोई सीमा नहीं होती। रंग और कैनवास कई बार वह बात कह देते हैं, जिसे शब्दों में कहना मुश्किल होता है। अमृतसर के कलाकार डॉ. जगजोत सिंह रूबल ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की है। BRICS 2026 के आयोजन से पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के प्रमुख नेताओं की एक बड़ी ऐक्रेलिक पेंटिंग तैयार की है। कलाकार ने इसे भारत की मेजबानी में होने वाले इस बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अपने तरीके से स्वागत संदेश बताया है।

कला से नेताओं का स्वागत

डॉ. जगजोत सिंह रूबल के लिए यह पेंटिंग महज एक कलाकृति नहीं है। उन्होंने इसमें उन नेताओं को एक साथ जगह देने की कोशिश की है, जो BRICS जैसे महत्वपूर्ण मंच से जुड़े हैं। उनका कहना है कि भारत इस बार सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और ऐसे मौके पर एक कलाकार के तौर पर वह भी इस आयोजन से जुड़ना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और दुनिया के दूसरे नेताओं को एक ही कैनवास पर उतारने का फैसला किया।

सांस्कृतिक नजरिए से देखें तो रूबल की यह कोशिश इसलिए भी दिलचस्प है, क्योंकि किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन को कलाकार ने राजनीतिक भाषण या आधिकारिक कार्यक्रम की जगह कला के माध्यम से देखने की कोशिश की है। रंगों के जरिए तैयार यह पेंटिंग भारत की मेजबानी, अलग-अलग देशों के नेताओं की मौजूदगी और BRICS के मंच को एक साथ जोड़ने की कोशिश करती है।

PM मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं पेंटिंग

रूबल की सबसे बड़ी इच्छा है कि उनकी बनाई यह पेंटिंग BRICS सम्मेलन के आयोजन स्थल पर प्रदर्शित की जाए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें वहां अपनी कलाकृति दिखाने का अवसर नहीं मिलता है तो वह इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए कॅरियर करेंगे। यानी कलाकार इस काम को सिर्फ अपनी स्टूडियो की दीवार तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि इसे उस मंच तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यह पेंटिंग बनाई है।

कलाकार ने यह भी बताया कि उनकी कला को पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के राष्ट्रपति की ओर से सराहना मिल चुकी है। उन्हें दोनों की ओर से प्रशंसा भरे पत्र भी मिले हैं। यही वजह है कि BRICS जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए बनाई गई इस पेंटिंग को लेकर उनका उत्साह और बढ़ गया है।

एक कैनवास पर कई बड़े चेहरे

एक कलाकार के लिए कई बड़े नेताओं को एक ही कैनवास पर उतारना आसान काम नहीं होता। हर चेहरे की पहचान और उसकी खासियत को बनाए रखते हुए पूरी तस्वीर को एक साथ संतुलित करना पड़ता है। रूबल ने भी इस चुनौती को अपनी कला के जरिए पूरा करने की कोशिश की है।

BRICS सम्मेलन भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयोजन है। ऐसे समय में अमृतसर के कलाकार की यह पहल पंजाब की कला और संस्कृति की मौजूदगी को भी सामने लाती है। यह बताती है कि किसी अंतरराष्ट्रीय आयोजन की चर्चा सिर्फ राजनीति और कूटनीति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कलाकार भी उसे अपनी नजर से दुनिया के सामने रख सकते हैं।

अब नजर इस बात पर रहेगी कि रूबल की यह पेंटिंग BRICS सम्मेलन के आयोजन स्थल तक पहुंचती है या नहीं। फिलहाल अमृतसर के इस कलाकार ने अपने कैनवास के जरिए एक बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन को अपनी कला से जोड़ने की कोशिश जरूर की है।

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Updated on:

10 Sept 2026 09:44 am

Published on:

10 Sept 2026 09:44 am

Hindi News / Punjab / Amritsar / PM मोदी तक कैसे पहुंचेगी अमृतसर के कलाकार की ये खास पेंटिंग? BRICS से पहले कैनवास पर बनाई दुनिया के नेताओं की तस्वीर

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