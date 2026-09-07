अमृतसर एयरपोर्ट के पास आसमान में दिखीं संदिग्ध चीजें, 7 फ्लाइट्स डायवर्ट, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर

Amritsar Airport: पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब आसमान में दो से चार संदिग्ध उड़ती हुई वस्तुएं देखी गई। शुरुआती नजर में ड्रोन जैसी लग रही इन गतिविधियों को देखते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने तुरंत अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा में जरा सी भी चूक न हो, इसके लिए तुरंत कारवाई करते हुए अमृतसर लैंड करने वाली 7 फ्लाइट्स का रूट बदलकर उन्हें दिल्ली और चंडीगढ़ की तरफ डायवर्ट कर दिया गया।