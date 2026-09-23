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अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर आमने-सामने, फिर चलीं गोलियां; एक अधिकारी बाल-बाल बचा

Amritsar Gangster Encounter: अमृतसर के मतेवाल गांव में पुलिस और वांछित गैंगस्टर हरमनबीर सिंह के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में गैंगस्टर के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिस अधिकारी बाल-बाल बच गया।
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अमृतसर

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Imran Sheikh

Sep 23, 2026

Punjab Police

मतेवाल गांव में पुलिस और गैंगस्टर के बीच हुई मुठभेड़। (फोटो सोर्स-ANI)

Punjab Crime News: पंजाब के अमृतसर में पुलिस और एक वांछित गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। मतेवाल गांव में हुई इस मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलीं। पंजाब पुलिस की जवाबी फायरिंग में गैंगस्टर हरमनबीर सिंह के पैर में गोली लगी। वहीं, एक पुलिस अधिकारी भी गोली लगने से बाल-बाल बच गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान अचानक हालात बदल गए थे।। जिस गैंगस्टर की तलाश में पुलिस टीम पहुंची थी, वहां पहुंचते ही मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही देर में गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी और पुलिस टीम को भी मोर्चा संभालना पड़ा।

बताया जा रहा है कि पुलिस को हरमनबीर सिंह के मतेवाल गांव में होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची और उसकी तलाश शुरू की। पुलिस के सामने आते ही फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी फायरिंग की।

कुछ देर तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं। इसी दौरान एक गोली पुलिस अधिकारी के पास से निकल गई। गोली इतनी करीब से गुजरी कि अधिकारी बाल-बाल बच गया। हालांकि, उसे कोई चोट नहीं लगी।

पुलिस की फायरिंग में हरमनबीर सिंह के पैर में गोली लगी। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में जांच शुरू कर दी। मौके से फायरिंग से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस यह भी पता लगाने में लगी है कि हरमनबीर सिंह के पास कौन सा हथियार था और वह मतेवाल गांव में किसके संपर्क में था।

पुलिस उसके पुराने मामलों की भी जानकारी जुटा रही है। यह पता किया जा रहा है कि उसके खिलाफ पहले से कितने मामले दर्ज हैं और किन मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि मुठभेड़ के समय हरमनबीर सिंह अकेला था या उसके साथ कोई और व्यक्ति भी मौजूद था। पुलिस आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटा सकती है।

फिलहाल इस मुठभेड़ में गैंगस्टर के घायल होने और एक पुलिस अधिकारी के बाल-बाल बचने की जानकारी सामने आई है। पुलिस की जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।

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Updated on:

23 Sept 2026 10:05 am

Published on:

23 Sept 2026 10:05 am

Hindi News / Punjab / Amritsar / अमृतसर में पुलिस और गैंगस्टर आमने-सामने, फिर चलीं गोलियां; एक अधिकारी बाल-बाल बचा

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