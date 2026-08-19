जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल- कई थानों के SHO बदले, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

Jaipur Police Commissioner Sachin Mittal - File PIC
राजस्थान की राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 33 पुलिस निरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए गए हैं। इस बड़े फेरबदल के तहत शहर और ग्रामीण सीमा से सटे 25 प्रमुख पुलिस थानों के थाना प्रभारियों (SHO) को बदला गया है, जबकि कई निरीक्षकों को क्राइम ब्रांच, विशेष अपराध एवं साइबर थाना, सीएसटी और पुलिस कंट्रोल रूम जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
पुलिस कमिश्नर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, तबादलों की यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच इस बड़े बदलाव को शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, शहर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिलों के 25 थानों में नए थाना अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।
|क्र. सं.
|थाना प्रभारी का नाम
|थाना
|1
|गुरु भूपेन्द्र सिंह
|थाना चौमूं
|2
|लिखमा राम
|थाना बगरू
|3
|उदयभान सिंह
|थाना कोटखावदा
|4
|चन्द्रभान सिंह
|थाना बस्सी
|5
|राजेंद्र कुमार गोदारा
|थाना आमेर
|6
|हरबेन्द्र सिंह
|थाना सांगानेर
|7
|कमलेश कुमार
|थाना सांगानेर सदर
|8
|सत्यपाल सिंह यादव
|थाना करणी विहार
|9
|वीरेंद्र सिंह
|थाना कानोता
|10
|मानवेंद्र सिंह
|थाना विश्वकर्मा
|11
|भंवर सिंह राठौड़
|थाना नाहरगढ़
|12
|सज्जन कुमार
|थाना विद्याधर नगर
|13
|सुभाष चंद्र
|थाना मालपुरा गेट
|14
|राजेंद्रप्रसाद मीणा
|थाना नारायण विहार
|15
|छोटे लाल मीणा
|थाना ट्रांसपोर्ट नगर
|16
|कविता
|थाना पत्रकार कॉलोनी
|17
|गौतम डोटासरा
|थाना रामगंज
|18
|धमेंद्र कुमार शर्मा
|थाना गलता गेट
|19
|हवा सिंह
|थाना महेश नगर
|20
|भरत लाल मीणा
|थाना सुभाष चौक
|21
|सुनील कुमार
|थाना खोह नागोरियान
|22
|बृजेश सिंह
|थाना जालूपुरा
|23
|महेश चंद्र शर्मा
|थाना विधायकपुरी
|24
|मदन लाल कडवासरा
|विशेष अपराध एवं साइबर थाना
|25
|उदय सिंह यादव
|विशेष अपराध एवं साइबर थाना
थानों में नई तैनाती के अलावा कई अनुभवी पुलिस निरीक्षकों को आयुक्तालय की विशेष शाखाओं, रिजर्व पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम में नई भूमिकाएं दी गई हैं।
|क्र. सं.
|निरीक्षक का नाम
|नई तैनाती
|1
|धर्म सिंह
|क्राइम पुलिस टीम (CST), आयुक्तालय
|2
|रविन्द्र सिंह नरूका
|अपराध सहायक, जयपुर पश्चिम
|3
|हिम्मत सिंह
|अपराध शाखा, आयुक्तालय
|4
|अनिता वर्मा
|अपराध शाखा, आयुक्तालय
|5
|हवा सिंह यादव
|स्टाफ ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)
|6
|कृष्ण कुमार
|पुलिस नियंत्रण कक्ष (Control Room)
|7
|प्रकाश राम विश्नोई
|पुलिस लाइन
|8
|बृज मोहन कविया
|रिजर्व पुलिस लाइन
जयपुर में प्रस्तावित आगामी नगरीय निकाय चुनावों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले अनिवार्य थे।
जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अपने नए पदस्थापित स्थानों और थानों में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। थानों में नए प्रभारियों की तैनाती से स्ट्रीट क्राइम, साइबर अपराध और शहर की यातायात व सुरक्षा व्यवस्था पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग