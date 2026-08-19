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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल- कई थानों के SHO बदले, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

Jaipur Police Transfer List 2026: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 33 पुलिस निरीक्षकों के तबादले किए, 25 थानों के SHO बदले। देखें नई पोस्टिंग की पूरी सूची।
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जयपुर

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Nakul Devarshi

Aug 19, 2026

Jaipur Police Commissionerate Inspector Transfer List 2026 Sachin Mittal

Jaipur Police Commissioner Sachin Mittal - File PIC

राजस्थान की राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 33 पुलिस निरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए गए हैं। इस बड़े फेरबदल के तहत शहर और ग्रामीण सीमा से सटे 25 प्रमुख पुलिस थानों के थाना प्रभारियों (SHO) को बदला गया है, जबकि कई निरीक्षकों को क्राइम ब्रांच, विशेष अपराध एवं साइबर थाना, सीएसटी और पुलिस कंट्रोल रूम जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पुलिस कमिश्नर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, तबादलों की यह सूची भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन के साथ-साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं और कानून व्यवस्था की समीक्षा के आधार पर तैयार की गई है। निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच इस बड़े बदलाव को शहर की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

25 थानों में नए SHO तैनात

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी की गई आधिकारिक सूची के अनुसार, शहर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जिलों के 25 थानों में नए थाना अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

क्र. सं.थाना प्रभारी का नामथाना
1गुरु भूपेन्द्र सिंहथाना चौमूं
2लिखमा रामथाना बगरू
3उदयभान सिंहथाना कोटखावदा
4चन्द्रभान सिंहथाना बस्सी
5राजेंद्र कुमार गोदाराथाना आमेर
6हरबेन्द्र सिंहथाना सांगानेर
7कमलेश कुमारथाना सांगानेर सदर
8सत्यपाल सिंह यादवथाना करणी विहार
9वीरेंद्र सिंहथाना कानोता
10मानवेंद्र सिंहथाना विश्वकर्मा
11भंवर सिंह राठौड़थाना नाहरगढ़
12सज्जन कुमारथाना विद्याधर नगर
13सुभाष चंद्रथाना मालपुरा गेट
14राजेंद्रप्रसाद मीणाथाना नारायण विहार
15छोटे लाल मीणाथाना ट्रांसपोर्ट नगर
16कविताथाना पत्रकार कॉलोनी
17गौतम डोटासराथाना रामगंज
18धमेंद्र कुमार शर्माथाना गलता गेट
19हवा सिंहथाना महेश नगर
20भरत लाल मीणाथाना सुभाष चौक
21सुनील कुमारथाना खोह नागोरियान
22बृजेश सिंहथाना जालूपुरा
23महेश चंद्र शर्माथाना विधायकपुरी
24मदन लाल कडवासराविशेष अपराध एवं साइबर थाना
25उदय सिंह यादवविशेष अपराध एवं साइबर थाना

अन्य शाखाओं में भेजे गए ये निरीक्षक

थानों में नई तैनाती के अलावा कई अनुभवी पुलिस निरीक्षकों को आयुक्तालय की विशेष शाखाओं, रिजर्व पुलिस लाइन और कंट्रोल रूम में नई भूमिकाएं दी गई हैं।

क्र. सं.निरीक्षक का नामनई तैनाती
1धर्म सिंहक्राइम पुलिस टीम (CST), आयुक्तालय
2रविन्द्र सिंह नरूकाअपराध सहायक, जयपुर पश्चिम
3हिम्मत सिंहअपराध शाखा, आयुक्तालय
4अनिता वर्माअपराध शाखा, आयुक्तालय
5हवा सिंह यादवस्टाफ ऑफिसर, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध)
6कृष्ण कुमारपुलिस नियंत्रण कक्ष (Control Room)
7प्रकाश राम विश्नोईपुलिस लाइन
8बृज मोहन कवियारिजर्व पुलिस लाइन

चुनाव और अपराध नियंत्रण के मद्देनजर फैसला

जयपुर में प्रस्तावित आगामी नगरीय निकाय चुनावों और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात अधिकारियों के तबादले अनिवार्य थे।

जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से अपने नए पदस्थापित स्थानों और थानों में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए हैं। थानों में नए प्रभारियों की तैनाती से स्ट्रीट क्राइम, साइबर अपराध और शहर की यातायात व सुरक्षा व्यवस्था पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।

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Updated on:

19 Aug 2026 10:14 am

Published on:

19 Aug 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल- कई थानों के SHO बदले, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

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