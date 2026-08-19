जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में बड़ा फेरबदल- कई थानों के SHO बदले, देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

राजस्थान की राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया है। जारी किए गए आधिकारिक आदेश के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तैनात 33 पुलिस निरीक्षकों के तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए गए हैं। इस बड़े फेरबदल के तहत शहर और ग्रामीण सीमा से सटे 25 प्रमुख पुलिस थानों के थाना प्रभारियों (SHO) को बदला गया है, जबकि कई निरीक्षकों को क्राइम ब्रांच, विशेष अपराध एवं साइबर थाना, सीएसटी और पुलिस कंट्रोल रूम जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।