जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। कुड़ी भगतासनी थाना अंतर्गत केबीएचबी सेक्टर-आठ में एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस जब्त करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हथियार के साथ गिरफ्तार युवक ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के एक कांस्टेबल की मदद से यह पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। इसके लिए कांस्टेबल के खाते में पांच हजार रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए थे। पुलिस ने युवक और कांस्टेबल सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल के अनुसार केबीएचबी सेक्टर-आठ में एक युवक के पास पिस्तौल होने की सूचना मिली, जिसके किसी वारदात की फिराक में होने का अंदेशा था। इस पर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की अगुवाई में जिला विशेष टीम (डीएसटी) पश्चिम ने शुक्रवार रात तलाश के बाद अर्सलान खिलजी उर्फ छोटू को पकड़ा।
तलाशी में उसके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस मिला। पूछताछ में उसने यह हथियार भोमसिंह और कांस्टेबल रामप्रकाश के मार्फत खरीदने की जानकारी दी। डीएसटी ने दोनों को भी हिरासत में लिया और बाद में तीनों को कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस को सौंपा गया।
पूछताछ में सामने आया कि अर्सलान ने डेढ़-दो वर्ष पहले भोमसिंह से 35 हजार रुपए में पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। इसमें कांस्टेबल रामप्रकाश सप्लायर और मध्यस्थ की भूमिका में था। अर्सलान ने पांच हजार रुपए कांस्टेबल रामप्रकाश के खाते में जमा कराए, जबकि 30 हजार रुपए नकद दिए गए।
इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मधुबन हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-3 बी निवासी अर्सलान उर्फ छोटू (29) पुत्र मोहम्मद असलम, सांगरिया के हरिओम वेंकटेश्वर क्षेत्र निवासी भोमसिंह उर्फ राजवीर सिंह (27) पुत्र हीरासिंह भाटी और पुलिस लाइन में पदस्थापित खेड़ी सालवा गांव निवासी कांस्टेबल रामप्रकाश (30) पुत्र भंवरसिंह जाट को गिरफ्तार किया। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश करने पर रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए।
पुलिस का कहना है कि अर्सलान और भोमसिंह फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं। दोनों डीफॉल्टर लोगों के वाहन सीज करने का काम करते हैं। अर्सलान ने पिस्तौल और कारतूस क्यों खरीदा, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं, पिस्तौल की खरीद-फरोख्त में पीपाड़ क्षेत्र के एक युवक की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी तलाश की जा रही है।
