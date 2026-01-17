जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

जोधपुर। कुड़ी भगतासनी थाना अंतर्गत केबीएचबी सेक्टर-आठ में एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस जब्त करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हथियार के साथ गिरफ्तार युवक ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के एक कांस्टेबल की मदद से यह पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। इसके लिए कांस्टेबल के खाते में पांच हजार रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए थे। पुलिस ने युवक और कांस्टेबल सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है।