17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

जोधपुर में पुलिस ने केबीएचबी सेक्टर-आठ से हथियार के साथ एक युवक को पकड़ा तो खुलासा हुआ कि पिस्तौल और कारतूस उसे एक कांस्टेबल की मदद से सप्लाई किए गए थे। मामले में युवक, कांस्टेबल और सप्लायर सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 17, 2026

Illegal pistol, illegal pistol in Jodhpur, illegal pistol in Rajasthan, constable arrested, constable arrested in Jodhpur, constable arrested in Rajasthan, Jodhpur news, Rajasthan news, अवैध पिस्तौल, अवैध पिस्तौल इन जोधपुर, अवैध पिस्तौल इन राजस्थान, कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर में कांस्टेबल गिरफ्तार, राजस्थान में कांस्टेबल गिरफ्तार, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। कुड़ी भगतासनी थाना अंतर्गत केबीएचबी सेक्टर-आठ में एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस जब्त करने के मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। हथियार के साथ गिरफ्तार युवक ने पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर के एक कांस्टेबल की मदद से यह पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। इसके लिए कांस्टेबल के खाते में पांच हजार रुपए ऑनलाइन जमा करवाए गए थे। पुलिस ने युवक और कांस्टेबल सहित तीन जनों को गिरफ्तार किया है।

अर्सलान खिलजी उर्फ छोटू को पकड़ा

पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल के अनुसार केबीएचबी सेक्टर-आठ में एक युवक के पास पिस्तौल होने की सूचना मिली, जिसके किसी वारदात की फिराक में होने का अंदेशा था। इस पर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की अगुवाई में जिला विशेष टीम (डीएसटी) पश्चिम ने शुक्रवार रात तलाश के बाद अर्सलान खिलजी उर्फ छोटू को पकड़ा।

एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस मिला

तलाशी में उसके पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस मिला। पूछताछ में उसने यह हथियार भोमसिंह और कांस्टेबल रामप्रकाश के मार्फत खरीदने की जानकारी दी। डीएसटी ने दोनों को भी हिरासत में लिया और बाद में तीनों को कुड़ी भगतासनी थाना पुलिस को सौंपा गया।

करीब दो साल पहले खरीदा

पूछताछ में सामने आया कि अर्सलान ने डेढ़-दो वर्ष पहले भोमसिंह से 35 हजार रुपए में पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। इसमें कांस्टेबल रामप्रकाश सप्लायर और मध्यस्थ की भूमिका में था। अर्सलान ने पांच हजार रुपए कांस्टेबल रामप्रकाश के खाते में जमा कराए, जबकि 30 हजार रुपए नकद दिए गए।

इस पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मधुबन हाउसिंग बोर्ड सेक्टर-3 बी निवासी अर्सलान उर्फ छोटू (29) पुत्र मोहम्मद असलम, सांगरिया के हरिओम वेंकटेश्वर क्षेत्र निवासी भोमसिंह उर्फ राजवीर सिंह (27) पुत्र हीरासिंह भाटी और पुलिस लाइन में पदस्थापित खेड़ी सालवा गांव निवासी कांस्टेबल रामप्रकाश (30) पुत्र भंवरसिंह जाट को गिरफ्तार किया। तीनों को शनिवार को कोर्ट में पेश करने पर रिमांड पर भेजने के आदेश दिए गए।

यह वीडियो भी देखें

वाहन सीजिंग का काम करते हैं दो आरोपी

पुलिस का कहना है कि अर्सलान और भोमसिंह फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी हैं। दोनों डीफॉल्टर लोगों के वाहन सीज करने का काम करते हैं। अर्सलान ने पिस्तौल और कारतूस क्यों खरीदा, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं, पिस्तौल की खरीद-फरोख्त में पीपाड़ क्षेत्र के एक युवक की भूमिका भी सामने आई है, जिसकी तलाश की जा रही है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

टोंक में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोट सामग्री का कारखाना पकड़ा, भारी मात्रा में बारूद और बंदूक के पार्टस बरामद
टोंक
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 07:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में युवक के पास मिली अवैध पिस्तौल-कारतूस, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा, कांस्टेबल गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jodhpur: SUV में साथ घूमे, जमकर पी शराब, फिर लड़की को लेकर हुआ विवाद, युवक को गाड़ी से फेंका, सिर पर मारी लात

Jodhpur, Jodhpur News, dispute in Jodhpur, fight in Jodhpur, youth beaten up, youth beaten up in Jodhpur, Jodhpur News, Rajasthan News, जोधपुर, जोधपुर न्यूज, जोधपुर में विवाद, जोधपुर में मारपीट, युवक से मारपीट, जोधपुर में युवक से मारपीट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

Rajasthan Principal Transfer: राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण-पदस्थापन आदेशों पर अंतरिम रोक

Transfer to Principal posts, Transfer to Principal posts in Rajasthan, Posting to Principal posts, Rajasthan High Court, Jodhpur High Court, Jodhpur News, Rajasthan News, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण, प्रिंसिपल पदों पर स्थानांतरण इन राजस्थान, प्रिंसिपल पदों पर पदस्थापन, राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर हाईकोर्ट, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जोधपुर

शहादत को सलाम: शहीद प्रभु सिंह के घर जाने के लिए एक दशक बाद भी नहीं बनी सड़क, बेटी बनना चाहती है आर्मी ऑफिसर

Shahadat Ko Salam
जोधपुर

Rajasthan News: पश्चिमी राजस्थान में थार की उपजाऊ रेतीली मिट्टी उगल रही ‘सोना’

jodhana news jeera
जोधपुर

राजस्थान में बड़ी साइबर ठगी: एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर से 1.71 करोड़ रुपए ठगे, लोन लेकर ट्रांसफर किए पैसे

Rajasthan Cyber Fraud Air Force Warrant Officer Duped
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.