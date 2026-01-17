टोंक में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोट सामग्री का कारखाना पकड़ा, भारी मात्रा में बारूद और बंदूक के पार्टस बरामद

टोंक। देवली पुलिस की जिला विशेष टीम ने शुक्रवार देर शाम टोंक और देवली शहर में अवैध विस्फोटक सामग्री का कारखाना पकड़ा है। मामले में पुलिस ने टोंक में एक तथा देवली में दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीएसटी को विशेष निर्देश दिए हैं। इसके तहत डीएसटी टीम ने टोंक के शोरगरान मोहल्ला निवासी मोहम्मद अतीक पुत्र अलाउद्दीन, देवली में राजू पुत्र नारायणलाल लोहार तथा कीर मोहल्ला देवली निवासी नाज मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देश पर एएसपी टोंक रतनलाल भार्गव, एएसपी मालपुरा पुष्पेन्द्र सोलंकी के निर्देशन तथा पुलिस उपधीक्षक टोंक मृत्यंजय मिश्रा और देवली डिप्टी हेमराज के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है।