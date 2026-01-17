टोंक में पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध विस्फोट सामग्री का कारखाना पकड़ा, भारी मात्रा में बारूद और बंदूक के पार्टस बरामद

फोटो पत्रिका
टोंक। देवली पुलिस की जिला विशेष टीम ने शुक्रवार देर शाम टोंक और देवली शहर में अवैध विस्फोटक सामग्री का कारखाना पकड़ा है। मामले में पुलिस ने टोंक में एक तथा देवली में दो अलग-अलग मामलों में तीन आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि जिले में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए डीएसटी को विशेष निर्देश दिए हैं। इसके तहत डीएसटी टीम ने टोंक के शोरगरान मोहल्ला निवासी मोहम्मद अतीक पुत्र अलाउद्दीन, देवली में राजू पुत्र नारायणलाल लोहार तथा कीर मोहल्ला देवली निवासी नाज मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देश पर एएसपी टोंक रतनलाल भार्गव, एएसपी मालपुरा पुष्पेन्द्र सोलंकी के निर्देशन तथा पुलिस उपधीक्षक टोंक मृत्यंजय मिश्रा और देवली डिप्टी हेमराज के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है।
पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अतीक के पास बंदूक में इस्तेमाल होने वाले छर्रे ढाई किलो, गन पाउडर बारूद 32 किलो, पोटाश 32 किलो, बारूद बनाने का शौरा 55 किलो, सफेद गन पाउडर 44 किलो, कोर्डेक्स वायर 200 नग, एक एयर गन, पी-केप्स 138 तथा गनचाप 7 मिली है। देवली में पकड़े गए आरोपी राजू के पास बंदूक ट्रिगर 26, बंदूक प्लेट 35, बंदूक मक्खी 163, बंदूक टोपी 840, गन पाउडर बारूद 21 किलो, बंदूक कबानी 21, एक नाली बंदूक 02, दोनाली बंदूक एक, खरीद-फरोख्त राशि तीन लाख तीन हजार 50 रुपए तथा 6 तलवार मिली है। इधर, गिरफ्तार आरोपी नाज मोहम्मद के पास से एक किलो 250 ग्राम बारूद जब्त की है।
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी मोहम्मद अतीक घर पर ही बारूद बनाता था। उसके पास बारूद बनाने की सामग्री पकड़ी है। वहीं देवली निवासी राजू बंदूक के सामान और बारूद बेचा करता था। वह देवली में खराद की दुकान करता है।
पुलिस टीम को जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी राजू और अतीक विस्फोटक सामग्री की सप्लाई खरीदारों की ओर से लेने पर स्वयं करते थे। पुलिस उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि उक्त पकड़ा गया विस्फोटक खेतों में खड़ी फसल को मवेशियों से बचाने के लिए किसान धमाके के रूप में करते थे। वहीं जंगल में जानवरों का शिकार करने वाले शिकारी भी बारूद, टोपी व छर्रे ले जाते थे। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। इसमें शिकारियों का पता लगाया जा रहा है।
डीएसटी ने देवली में नाज मोहम्मद को कट्टे में एक किलो 250 ग्राम बारूद ले जाते पकड़ा। यह कार्रवाई पुलिस ने देवली के छतरी चौराहा पर की। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
