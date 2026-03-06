राजस्थान के टोंक में 500 किलो से अधिक नकली घी पकड़ा, नामी ब्रांडों के लेबल लगाकर मार्केट में करते थे सप्लाई; मचा हड़कंप

डीएसटी द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने टोंक शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों, शादी समारोह, यज्ञों, धार्मिक अनुष्ठानों आदि कार्यों के लिए प्रतिदिन करीब 500 किलो नकली देशी घी सप्लाई करना स्वीकार किया है। डीएसटी ने नकली घी की खरीद-फरोख्त से संबंधित गिरफ्तार आरोपी मीठालाल से 45 हजार रुपए की नकदी भी बरामद की है। साथ ही इस कारोबार में प्रयुक्त एक कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच निवाई थाना पुलिस द्वारा की जा रही है।