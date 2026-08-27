‘सिस्टम झुका, लेकिन टूटा नहीं’, Gen Z के विरोध पर शशि थरूर बोले- भारत का लोकतंत्र दूसरे देशों से अलग

Shashi Tharoor on Indian Democracy: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत में हुए हालिया Gen Z विरोध प्रदर्शनों को लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती पर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत का राजनीतिक सिस्टम दबाव में आया, लेकिन टूटा नहीं। थरूर ने यह बात NDTV एक कार्यक्रम में दक्षिण एशिया की राजनीतिक व्यवस्थाओं और Gen Z के विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा के दौरान कही। उन्होंने भारत की स्थिति की तुलना उन दूसरे देशों से की, जहां हाल के सालों में युवाओं ने बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरकर विरोध किया।