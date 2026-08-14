प्रकाश राज का जन्म 26 मार्च 1965 को बैंगलोर में हुआ था। प्रकाश राज का असली नाम प्रकाश राय है, जिसे उन्होंने तमिल डायरेक्टर के. बालाचंदर के कहने पर बदला था। प्रकाश बैंगलोर एक बेहद निम्न मध्यमवर्गीय परिवार से हैं। प्रकाश के पिता का नाम मंजुनाथ राय और माता का नाम स्वर्णलता राय है। प्रकाश ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बैंगलोर के सेंट जोसफ स्कूल से की है। अपने स्कूल समय में वह एक प्रतिभाशाली छात्र माने जाते थे। उसके बाद स्नातक की पढ़ाई सेंट जोसफ कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स से की। प्रकाश राज की शादी अभिनेत्री ललित कुमारी से 1994 में हुई थीं। इनकी दो बेटी और एक बेटा भी है। किन्ही कारणों से 2009 में इनका अलगाव हो गया। प्रकाश राज तमिल फिल्मों के जाने-माने अभिनेता है। प्रकाश राज ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत दूरदर्शन के धारावाहिक "बिसिलु कुदुरे" से की। प्रकाश राज ने अपने फिल्मीं करियर में कई फ़िल्में की। इस दौरान उन्हें राष्ट्रीय पुरूस्कार से भी नवाजा गया। प्रकाश राज ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1998 में फिल्म हिटलर से की थी। लेकिन पहचान उन्हें वांटेड के किरदार घनी भाई से मिली। जिन्हें फिल्म कांचीवरम में उत्कृष्ठ अभिनय के लिए वर्ष 2009 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चुना गया है।

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