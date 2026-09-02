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Bihar MLC Election: 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी जन सुराज, प्रशांत किशोर बोले- जाति देखकर नहीं चुनेंगे उम्मीदवार

Jan Suraaj MLC candidates: बिहार में MLC चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार को जाति के आधार पर चुना या खारिज नहीं किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि जन सुराज तिरहुत समेत सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा और साथ ही अगले साल जिला परिषद और नगर निकाय चुनावों में कम से कम 2,000 समर्थकों को मैदान में उतारने की अपनी मंशा भी जाहिर की।
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मुजफ्फरपुर

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Anand Shekhar

Sep 02, 2026

bihar mlc election jan suraaj prashant kishor

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (फोटो- prashant kishor FB)

Bihar MLC Election: जन सुराज पार्टी ने बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हुई एक बैठक के बाद जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज सभी आठों सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर स्थानीय पदाधिकारियों और दावेदारों के साथ गहन मंथन हो चुका है और अगले दो से चार दिनों के भीतर पार्टी आधिकारिक तौर पर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी।

जल्द होगी उम्मीदवारों की घोषणा

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी अगले कुछ दिनों में अपने MLC उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इस मामले पर तिरहुत विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य पार्टी पदाधिकारियों और इच्छुक उम्मीदवारों के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान संभावित उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की और पार्टी के साथियों ने अपनी राय रखी। उम्मीदवारों के बारे में अंतिम फैसला इन्हीं चर्चाओं के आधार पर लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि जन सुराज तिरहुत क्षेत्र की सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

जाति न तो मेरी ताकत है और न ही कमजोरी : प्रशांत किशोर

उम्मीदवारों के चयन में जाति की भूमिका के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि किसी उम्मीदवार को सिर्फ जाति के आधार पर न तो चुना जाएगा और न ही खारिज किया जाएगा। उन्होंने कहा, "मेरी जाति न तो मेरी ताकत है और न ही मेरी कमजोरी। यह बस है। क्योंकि जन्म हुआ है तो जाति है।"

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों का चयन करते समय पार्टी को सामाजिक संतुलन का ध्यान रखना होगा। उनके अनुसार, अगर एक ही जाति के दो उम्मीदवार सामने आते हैं, तो तिरहुत, पटना और मिथिलांचल क्षेत्रों के संभावित उम्मीदवारों के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक जाति या वर्ग का जरूरत से ज्यादा प्रतिनिधित्व न हो।

टिकट के लिए तैयारी और संगठन दोनों जरूरी

प्रशांत किशोर ने उम्मीदवार चयन के लिए दो मुख्य मापदंड भी बताए। उन्होंने कहा कि किसी को सिर्फ पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े होने के आधार पर टिकट नहीं दिया जा सकता। दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने चुनाव की पूरी तैयारी तो की है लेकिन जन सुराज से जुड़ा नहीं है, उसे भी उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतारा जा सकता। उन्होंने कहा कि फैसला लेते समय पार्टी संगठन के प्रति समर्पण और चुनावी तैयारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करेगी।

मुजफ्फरपुर की बैठक के बाद पार्टी के जनाधार को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि इसका वास्तविक आकलन चुनाव में ही होगा। लेकिन बैठक में कार्यकर्ता और समर्थक उत्साहित नजर आए और वे चाहते हैं कि पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि लोग बांकीपुर की जीत के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं और तिरहुत में जीत हासिल करना पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण होगी।

अगले साल 2000 समर्थकों को चुनाव लड़ाने की तैयारी

प्रशांत किशोर ने पार्टी के भविष्य के राजनीतिक विस्तार को लेकर कहा कि अगले साल जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख और नगर निकायों के चुनाव होने हैं और जन सुराज की इच्छा है कि कम से कम 2000 पार्टी समर्थक इन चुनावों में उम्मीदवार बनें और जीत हासिल करें। उन्होंने कहा कि MLC चुनाव को इस राजनीतिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

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Updated on:

02 Sept 2026 06:26 pm

Published on:

02 Sept 2026 06:20 pm

Hindi News / National News / Bihar MLC Election: 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी जन सुराज, प्रशांत किशोर बोले- जाति देखकर नहीं चुनेंगे उम्मीदवार

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