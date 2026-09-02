Bihar MLC Election: 8 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी जन सुराज, प्रशांत किशोर बोले- जाति देखकर नहीं चुनेंगे उम्मीदवार

प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज पार्टी अगले कुछ दिनों में अपने MLC उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। इस मामले पर तिरहुत विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र के मुख्य पार्टी पदाधिकारियों और इच्छुक उम्मीदवारों के साथ बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान संभावित उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की और पार्टी के साथियों ने अपनी राय रखी। उम्मीदवारों के बारे में अंतिम फैसला इन्हीं चर्चाओं के आधार पर लिया जाएगा। प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि जन सुराज तिरहुत क्षेत्र की सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ेगी।