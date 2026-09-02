बागी TMC सांसदों पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, बोलीं- ‘दो-तीन हफ्ते और क्यों चाहिए, एक हफ्ते में जवाब क्यों नहीं दिया?’

महुआ मोइत्रा ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि TMC ने बीजेपी के साथ जाने वाले अपने 20 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास याचिकाएं दी हैं। लोकसभा सचिवालय ने पिछले हफ्ते इन सांसदों को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा था। यह समय सीमा अब खत्म हो चुकी है। इसके बाद बागी सांसदों ने जवाब देने के लिए दो से तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय मांगा है।