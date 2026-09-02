Tej Pratap Yadav threat: तेज प्रताप यादव को मिली जान से मारने की धमकी, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे पैसे

घटना के बारे में बताते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें दोपहर 3:11 बजे मोबाइल नंबर 7520322647 से कॉल आया। कॉलर ने दावा किया कि वह एक मीडिया संस्थान से जुड़ा है। इसके बाद उसने सीधे तेज प्रताप यादव को जान से मारने की धमकी दी और पैसे की मांग करते हुए इंटरनेट पर एक कथित वीडियो वायरल करने की धमकी दी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह मामला सिर्फ़ उन तक सीमित नहीं है, वही व्यक्ति जनशक्ति जनता दल के कई अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी कॉल कर रहा है, उन्हें लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रहा है और धमकी देकर जबरन वसूली की कोशिश कर रहा है।