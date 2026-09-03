Raipur: एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ में हो रहे जबरदस्त बदलाव की झलक

उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर की स्थापना 2012 में हैल्थकेयर, मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए की गई थी, खासकर भारत के मध्य हिस्से में। बहुत कम समय में ही यह एक बड़ाटर्शियरी केयर संस्थान बन गया है, जो छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में ग्रामीण और मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों की सेवा कर रहा है। एम्स रायपुर का विकास छत्तीसगढ़ और पूरे देश में हो रहे ज़बरदस्त बदलाव की भी एक झलक है।