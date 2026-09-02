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BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ भाजपा ने जारी की 15 प्रकोष्ठों की लिस्ट, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

BJP Organization: छत्तीसगढ़ भाजपा ने 15 प्रकोष्ठों के संयोजक, सहसंयोजक और प्रभारियों की घोषणा की है। चुन्नीलाल साहू और लाभचंद बाफना को भी अहम जिम्मेदारी मिली।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Sep 02, 2026

BJP Appointment List

छत्तीसगढ़ BJP की नई टीम में जिम्मेदारियों का बंटवारा (फोटो सोर्स- पत्रिका फाइल फोटो)

BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ भाजपा ने संगठन को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने प्रदेश के विभिन्न प्रकोष्ठों के लिए नए संयोजक, सहसंयोजक और प्रभारियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति के बाद यह नियुक्तियां की गई हैं। पार्टी की ओर से जारी आदेश के बाद अब इन प्रकोष्ठों में संगठनात्मक गतिविधियों को नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

BJP Chhattisgarh: भाजपा ने 15 प्रकोष्ठों के लिए की नियुक्तियां

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने कुल 15 प्रकोष्ठों से जुड़ी जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी डॉ. नवीन मार्कण्डेय की ओर से नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है। इसमें अलग-अलग प्रकोष्ठों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा संगठन में प्रकोष्ठों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। अलग-अलग सामाजिक, व्यावसायिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच पार्टी की गतिविधियों को पहुंचाने में इन प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

चुन्नीलाल साहू को मिली अहम जिम्मेदारी

जारी आदेश के अनुसार चुन्नीलाल साहू को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक बनाया गया है। वहीं लाभचंद बाफना को प्रकोष्ठ संकुल सहसंयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेताओं को संगठन से जुड़े अलग-अलग प्रकोष्ठों के बीच समन्वय और गतिविधियों को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी।

प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद जारी हुआ आदेश

भाजपा की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक इन नियुक्तियों को प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इसके बाद प्रदेश मुख्यालय की ओर से संबंधित पदाधिकारियों की सूची जारी की गई। नई जिम्मेदारियां मिलने के बाद पार्टी के अलग-अलग प्रकोष्ठों में संगठनात्मक कामकाज को गति मिलने की उम्मीद है।

संगठन विस्तार पर भाजपा का फोकस

भाजपा लगातार संगठन को बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूत करने पर जोर देती रही है। पार्टी के अलग-अलग प्रकोष्ठ समाज के विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच संगठन की पहुंच बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति को संगठन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आने वाले समय में इन प्रकोष्ठों के जरिए अलग-अलग वर्गों के बीच पार्टी की गतिविधियों को और सक्रिय किया जा सकता है।

Appointment List: देखें पूरी लिस्ट

भाजपा ने जिन 15 प्रकोष्ठों के लिए संयोजक, सहसंयोजक और प्रभारी घोषित किए हैं, उनकी पूरी सूची पार्टी की ओर से जारी आदेश में दी गई है। नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों को अब अपने-अपने प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभालनी होगी।

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Updated on:

02 Sept 2026 05:17 pm

Published on:

02 Sept 2026 05:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ भाजपा ने जारी की 15 प्रकोष्ठों की लिस्ट, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

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