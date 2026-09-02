BJP Appointment List: छत्तीसगढ़ भाजपा ने जारी की 15 प्रकोष्ठों की लिस्ट, जानिए किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने कुल 15 प्रकोष्ठों से जुड़ी जिम्मेदारियों का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी डॉ. नवीन मार्कण्डेय की ओर से नियुक्ति संबंधी आदेश जारी किया गया है। इसमें अलग-अलग प्रकोष्ठों के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा संगठन में प्रकोष्ठों की भूमिका काफी अहम मानी जाती है। अलग-अलग सामाजिक, व्यावसायिक और अन्य क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच पार्टी की गतिविधियों को पहुंचाने में इन प्रकोष्ठों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।