CG Transfer News: महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सहायक संचालक स्तर के कुल 14 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।