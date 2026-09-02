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CG Transfer News: महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

Women and Child Development Department Transfer: महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। विभाग ने उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सहायक संचालक स्तर के 14 अधिकारियों की नई पदस्थापना की है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

Sep 02, 2026

CG Transfer News

14 अधिकारियों की नई पदस्थापना (photo-patrika)

CG Transfer News: छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग में अधिकारियों की पदस्थापना में बड़ा बदलाव किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में उप संचालक, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सहायक संचालक स्तर के कुल 14 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

मुख्यालय स्तर पर भी बदले अधिकारियों के प्रभार

  • जारी आदेश के अनुसार जगरानी एक्का, जो वर्तमान में जिला कार्यक्रम अधिकारी, धमतरी के पद पर पदस्थ थीं, उन्हें प्रभारी संयुक्त संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है।
  • वहीं श्रुति नेरकर को उप संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे पहले वे संचालनालय महिला एवं बाल विकास में उप संचालक के पद पर पदस्थ थीं।
  • चन्द्रबेश सिंह सिसोदिया को जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेमेतरा से उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास बनाया गया है।
  • इसी तरह अजय शर्मा, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, जशपुर के पद पर थे, उन्हें भी उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास की जिम्मेदारी दी गई है।
  • इसके अलावा अवनी बिस्वाल, जो उप संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, रायपुर के पद पर थीं, उन्हें उप संचालक, संचालनालय महिला एवं बाल विकास के पद पर पदस्थ किया गया है।
  • वहीं बृजेन्द्र सिंह ठाकुर, जो जिला कार्यक्रम अधिकारी, राजनांदगांव के पद पर पदस्थ थे, उन्हें प्रभारी सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कई जिलों के DPO बदले

  • महिला एवं बाल विकास विभाग के इस प्रशासनिक फेरबदल में कई जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) भी बदले गए हैं। आदेश के अनुसार अशोक पांडेय को जिला कार्यक्रम अधिकारी, दुर्ग बनाया गया है। वे इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी, गरियाबंद के पद पर पदस्थ थे।
  • इसी तरह वरुण नागेश को जिला कार्यक्रम अधिकारी, गरियाबंद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजकुमार जाम्बुलकर को जिला कार्यक्रम अधिकारी, राजनांदगांव बनाया गया है। राजकुमार जाम्बुलकर इससे पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी, दुर्ग के पद पर पदस्थ थे।
  • इसके अलावा सुधाकर बौदले को जिला कार्यक्रम अधिकारी, सक्ती से स्थानांतरित करते हुए उप संचालक, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, सरगुजा की जिम्मेदारी दी गई है।

इन अधिकारियों को मिली प्रभारी DPO की जिम्मेदारी

आदेश में कुछ अधिकारियों को अलग-अलग जिलों में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

  • लुपेन्द्र महिनाग, जो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नारायणपुर के पद पर थे, उन्हें प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, धमतरी बनाया गया है।
  • वहीं ऋतीश कुमार टंडन, जो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, सुकमा के पद पर पदस्थ थे, उन्हें प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, बेमेतरा की जिम्मेदारी दी गई है।
  • अतुल दाण्डेकर को प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सक्ती बनाया गया है। इससे पहले वे सहायक संचालक, राज्य स्तरीय संसाधन केन्द्र, रायपुर के पद पर पदस्थ थे।
  • इसी तरह अनुकूल पांडेय, जो जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, कांकेर के पद पर थे, उन्हें प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, जशपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट

आधिकारिक आदेश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग में कुल 14 अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया गया है। सभी स्थानांतरण/पदस्थापना प्रशासनिक आधार पर किए गए हैं। आदेश में यह भी उल्लेख है कि उक्त स्थानांतरण/पदस्थापना पर मुख्यमंत्री की अनुमति प्राप्त है और आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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Updated on:

02 Sept 2026 05:59 pm

Published on:

02 Sept 2026 05:34 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Transfer News: महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ा फेरबदल, इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

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