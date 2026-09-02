शराब खरीदने से पहले जान लें ये खबर! 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ में बंद रहेंगी दुकानें, सरकार का आदेश जारी

शुष्क दिवस के दौरान किसी भी होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंसी अथवा गैर-लाइसेंसी प्रतिष्ठान में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार के संबंधित प्रतिष्ठानों पर समान रूप से लागू रहेगा। गैरमालिकाना क्लबों, रेस्टोरेंट और स्टार होटलों में भी इस दिन मदिरा की बिक्री और परोसने पर रोक रहेगी। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन शराब खरीदने या बार में शराब का सेवन करने की योजना बना रहे लोगों को इस प्रतिबंध का ध्यान रखना होगा।