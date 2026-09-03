श्री श्याम मंदिर आलमबाजार :धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां है पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा

संस्था के अध्यक्ष दिवंगत भैरव दत्त खेतान और अन्य सहयोगियों के प्रयासों से वर्ष 2008 में भूमि संस्था की देखरेख में आई। भूमि संबंधी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए लगभग 75 प्रतिशत भूमि का स्वामित्व संस्था को प्राप्त हुआ। 16 मई 2010 को भूमि पूजन किया गया। 2013 में अक्षय तृतीया के अवसर पर मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। राजस्थान से आए कारीगरों ने मकराना पत्थरों पर पारंपरिक नक्काशी का काम किया और मंदिर को राजस्थानी स्थापत्य शैली में आकार दिया। भव्य स्थापत्य और राजस्थानी शिल्प मंदिर की वास्तुकला इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। मुख्य गर्भगृह को चांदी की आकर्षक नक्काशी से सजाया गया है। मंदिर के निर्माण और विकास में गणेश अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मंदिर निर्माण के बाद 30 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक धार्मिक अनुष्ठानों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बाबा श्याम के विग्रह की प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रथम तल पर बने गर्भगृह में बाबा श्याम का विग्रह स्थापित किया गया। इस अवसर पर देश के विभ्भिन्न राज्यों से आए कई प्रतिष्ठित और विद्वानों एक आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ।