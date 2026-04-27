धीरेंद्र शास्त्री के वो 5 विवादित बयान जिससे इंडस्ट्री पर किए थे तीखे प्रहार, मचा था बवाल

Dhirendra Shastri controversy: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने बेबाक अंदाज और कड़े बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे हंगामा मच गया है उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते-लड़ते पूरी तरह थक गए थे। उनके इसी दावे को इतिहास से छेड़छाड़ माना जा रहा है, जिसपर रितेश देशमुख ने भी तीखा रिएक्शन दिया है। लेकिन यह एक बार नहीं है जब उन्होंने ऐसी बयानबाजी की हो, आइये जानते हैं उनके 5 सबसे विवाादित बयान जो बाबा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर दिया था, जिससे सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी और हंगामा मच गया था।