बागेश्वर बाबा के छत्रपति शिवाजी महाराज पर विवादित बयान से आग बबूला हुए रितेश देशमुख, बोले- अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

Riteish Deshmukh Reaction On Bageshwar Baba Shivaji Maharaj Controversy: इतिहास और आस्था से जुड़े महान व्यक्तित्वों पर दिए गए बयान अक्सर विवाद को जन्म देते हैं और इस बार मामला जुड़ा है मराठा गौरव के प्रतीक छत्रपति शिवाजी महाराज से। कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के एक विवादित टिप्पणी के बाद देशभर में नाराजगी का माहौल बन गया है, जिस पर अब बॉलीवुड अभिनेता और फिल्ममेकर रितेश देशमुख ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।