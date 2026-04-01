रितेश देशमुख को रोता देख जेनेलिया भी नहीं रोक पाईं आंसू, वीडियो देखते ही फैंस भी हुए इमोशनल

Ritesh Deshmukh-Genelia Deshmukh Crying: मुंबई में आयोजित फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम के दौरान अभिनेता-निर्देशक रितेश देशमुख का भावुक अंदाज हर किसी का ध्यान खींच ले गया। मंच पर जब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व को पर्दे पर निभाने की जिम्मेदारी पर बात की, तो उनकी आवाज भर्रा गई और कुछ क्षणों के लिए वो खुद को संभाल नहीं सके। इस दौरान उनकी पत्नी और अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख भी भावुक नजर आईं और उन्हें अपनी आंखों के आंसू पोंछते देखा गया।