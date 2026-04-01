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आशा भोसले की अस्थि विसर्जित करते हुए नहीं रुके पोती जनाई के आंसू, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक!

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनकी पोती जनाई भोसले आज अस्थि विसर्जित करते हुए काफी इमोशनल हो गईं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Apr 20, 2026

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan (सोर्स- एक्स)

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan: भारतीय संगीत जगत के लिए अप्रैल 2026 बेहद भावुक करने वाला समय बन गया, जब दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनके परिवार ने वाराणसी में गंगा किनारे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी पोती जनाई भोसले खुद को संभाल नहीं पाईं और भावुक होती नजर आईं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी इसे देखकर भावुक हो रहे हैं।

नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई (Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan)

गायिका की अंतिम इच्छा के अनुरूप उनके बेटे ने परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में वाराणसी के पवित्र घाटों पर अस्थि विसर्जन की रस्म पूरी की। इस दौरान परिवार के कई करीबी सदस्य मौजूद रहे।

रिवाजों के मुताबिक मंत्रोच्चार और पूजा-पाठ के बीच ये पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा ध्यान खींचा जनाई भोसले की भावनात्मक स्थिति ने, जो अपनी नानी को याद करते हुए खुद को संभाल नहीं सकीं।

जनाई के शब्दों में झलका दादी के लिए प्यार (Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan)

आशा भोसले के निधन के बाद जनाई ने सोशल मीडिया पर एक भावुक मैसेज साझा किया था, जिसमें उन्होंने अपनी नानी को अपनी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा बताया। उन्होंने लिखा कि उनके जीवन की सबसे मजबूत साथी अब उनके साथ नहीं हैं और ये खालीपन शब्दों में बयां करना मुश्किल है।

जनाई ने अपने संदेश में ये भी कहा कि उनकी दादी सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं थीं, बल्कि परिवार के लिए खुशियों और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत थीं। उन्होंने लोगों से अपील की कि उन्हें हमेशा मुस्कान और जीवन से भरपूर व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाए।

92 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

महान पार्श्व गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया था। बताया गया कि उन्हें सीने में संक्रमण और कमजोरी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

उनका अंतिम संस्कार अगले दिन पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के शिवाजी पार्क अंतिम संस्कार में किया गया था, जहां फिल्म और संगीत जगत की कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचीं।

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Updated on:

20 Apr 2026 06:58 pm

Published on:

20 Apr 2026 06:57 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले की अस्थि विसर्जित करते हुए नहीं रुके पोती जनाई के आंसू, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक!

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