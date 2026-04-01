आशा भोसले की अस्थि विसर्जित करते हुए नहीं रुके पोती जनाई के आंसू, वीडियो देख हो जाएंगे भावुक!

Zanai Bhosle Emotional During Asha Bhosle Asthi Visarjan: भारतीय संगीत जगत के लिए अप्रैल 2026 बेहद भावुक करने वाला समय बन गया, जब दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन के बाद उनके परिवार ने वाराणसी में गंगा किनारे पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ उनका अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें उनकी पोती जनाई भोसले खुद को संभाल नहीं पाईं और भावुक होती नजर आईं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस भी इसे देखकर भावुक हो रहे हैं।