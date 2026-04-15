आशा भोसले के निधन के 3 दिन बाद पोती जनाई ने शेयर किया जश्न मनाने का पुराना वीडियो, बोलीं- वो हमें ऐसे ही खुश देखना चाहेंगी

Zanai Bhosle Shares Asha Bhosle Video: बॉलीवुड की दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 12 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह दिया। 52 साल की उम्र में सिंगर के निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान उनकी पोती जनाई भोसले को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था। जनाई को कई हस्तियां गले लगाते हुए दिखीं। जनाई ने बीते दिन अपनी दादी के लिए एक भावुक पोस्ट साझा किया था। अब उन्होंने दादी आशा के साथ अपने एक पुराने वीडियो को साझा किया है जिसमें वो जश्न मनाते हुए नजर आ रही हैं।