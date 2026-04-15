बिहार के सीएम बने सम्राट चौधरी ने जब खेसारी लाल यादव को कहा ‘नचनिया’, अभिनेता ने दिया था मुंहतोड़ जवाब

Bihar CM Samrat Choudhary-Khesari Lal Yadav Clash: सम्राट चौधरी ने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। सीएम बनते ही स्रमाट ने कार्यभार संभाल लिया है। इसी बीच भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता खेसारी लाल यादव और सम्राट के बीच एक पुरानी तकरार भी चर्चाओं में आ गई है। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होते ही खेसारी के साथ उनका पुराना विवाद सुर्खियों में आ गया। दोनों के बीच आखिर कौन सा पुराना विवाद है, चलिए जानते हैं।