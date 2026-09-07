कुआलालंपुर से जेद्दा जा रही फ्लाइट में हवा में आई तकनीकी खराबी, चेन्नई एयरपोर्ट पर डायवर्ट

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Malaysia Airlines Flight: कुआलालंपुर से जेद्दा जा रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट को इंजन में तकनीकी खराबी के बाद चेन्नई की ओर डायवर्ट किया गया। विमान ने सोमवार को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 186 लोगों के साथ सुरक्षित लैंडिंग की। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित कर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों को एक्टिवेट किया गया था। एयरपोर्ट अधिकारी के मुताबिक, मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH156 के तौर पर संचालित बोइंग विमान के इंजन नंबर-2 में तकनीकी समस्या की जानकारी मिली थी। इसके बाद विमान को चेन्नई की ओर मोड़ने का फैसला लिया गया।
इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित की गई और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। विमान के जमीन पर उतरने के बाद एयरलाइन की टेक्निकल टीम और संबंधित कर्मचारी जांच में जुट गए। एयरपोर्ट प्रवक्ता के मुताबिक, एयरलाइन और टेक्निकल टीमें विमान में आई समस्या की प्रकृति और उसकी गंभीरता की जांच कर रही हैं। विमान की आगे की यात्रा को लेकर फैसला टेक्निकल जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बावजूद चेन्नई एयरपोर्ट का सामान्य संचालन प्रभावित नहीं हुआ और सभी ऑपरेशन सामान्य रूप से चलते रहे।
इसी दौरान तिरुचिरापल्ली से सिंगापुर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को भी तकनीकी खराबी के कारण चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर डायवर्ट किया गया। इस विमान के सुरक्षित आगमन को देखते हुए चेन्नई एयरपोर्ट पर 'लोकल स्टैंडबाय' घोषित किया गया। ऑपरेशनल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया था, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। विमान चेन्नई एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा और रनवे से अपने आप हट गया। इस घटना में किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंजीनियरिंग और टेक्निकल टीमें भी विमान में बताई गई टेक्निकल दिक्कत की जांच कर रही हैं। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि दोनों घटनाओं के बावजूद एयरपोर्ट का संचालन सामान्य है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के डायवर्जन के बाद एयरपोर्ट की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था को सक्रिय किया गया, लेकिन दोनों विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के बाद स्थिति सामान्य रही।
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