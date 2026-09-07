कुआलालंपुर से जेद्दा जा रही फ्लाइट में हवा में आई तकनीकी खराबी, चेन्नई एयरपोर्ट पर डायवर्ट

इंजन में खराबी की सूचना मिलने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर 'फुल इमरजेंसी' घोषित की गई और विमान की सुरक्षित लैंडिंग के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। विमान के जमीन पर उतरने के बाद एयरलाइन की टेक्निकल टीम और संबंधित कर्मचारी जांच में जुट गए। एयरपोर्ट प्रवक्ता के मुताबिक, एयरलाइन और टेक्निकल टीमें विमान में आई समस्या की प्रकृति और उसकी गंभीरता की जांच कर रही हैं। विमान की आगे की यात्रा को लेकर फैसला टेक्निकल जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स के बावजूद चेन्नई एयरपोर्ट का सामान्य संचालन प्रभावित नहीं हुआ और सभी ऑपरेशन सामान्य रूप से चलते रहे।