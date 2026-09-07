ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ा दबाव, IAEA चीफ बोले- न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच दे तेहरान

Iran Nuclear Programme: इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने ईरान से आग्रह किया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रमों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को तुरंत बहाल करे। वियना में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक के बाद ग्रॉसी ने कहा कि तेहरान को एजेंसी को अपनी महत्वपूर्ण परमाणु साइटों तक पहुंच देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ईरान एजेंसी के साथ गंभीर बातचीत करता है और निगरानी की अनुमति देता है, तो इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। ग्रॉसी का यह बयान ऐसे समय आया है जब पश्चिमी देश ईरान के खिलाफ इस मुद्दे पर UNSC में प्रस्ताव लाने की तैयार कर रहे हैं।