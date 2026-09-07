होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान में बातचीत आखिरी दौर में, जल्द हो सकती है डील

पिछले महीने एक संयुक्त बयान में ईरान और ओमान ने घोषणा की थी कि उन्होंने एक प्रस्तावित चरणबद्ध ढांचे पर चर्चा की है। इसमें होर्मुज स्ट्रेट में एक अस्थायी संयुक्त शिपिंग कॉरिडोर बनाना और जलमार्ग से बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए एक संयुक्त परियोजना को लागू करने का समझौता शामिल है। इस पर काम चल रहा है। बघाई ने बताया कि दोनों देशों के बीच तकनीकी बातचीत जारी रहेगी जिससे एक स्थायी शिपिंग कॉरिडोर तय करने, होर्मुज स्ट्रेट के भविष्य के प्रशासन और जलमार्ग में सूचनाओं के आदान-प्रदान, ट्रैफ़िक प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तंत्र बनाने जैसे मुद्दों पर काम किया जा सके।