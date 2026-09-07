Russia-Ukraine War: फिर शुरू होगी रूस-यूक्रेन-अमेरिका शांति वार्ता? क्रेमलिन के प्रवक्ता बोले- बातचीत से इनकार नहीं

स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर लंबे समय से रुकी हुई शांति वार्ता को फिर से शुरू करने के मकसद से दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से मिलने पहुंचे थे। अमेरिकी दूतों के दौरे के बारे में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, "आपने त्रिपक्षीय प्रारूप को बहाल करने के बारे में कीव के बयान सुने होंगे, मिस्टर कुशनर ने भी इस बारे में बात की है। हम भी इन त्रिपक्षीय वार्ताओं को फिर से शुरू करने की संभावना से इनकार नहीं करते, लेकिन इसके लिए सटीक तारीख या जगह के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी।"