ईरान के सबसे अहम तेल द्वीप पर ट्रंप की नजर? ‘Bye Bye Kharg’ पोस्ट से बढ़ा युद्ध का डर

Donald Trump Truth Social: ‘Bye Bye Kharg’ पोस्ट ने दुनिया को चौंकाया, तेल बाजार पर नजर (फोटो सोर्स:@Donald Trump Truth Social)
Donald Trump Truth Social: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तीखे संदेश जारी कर तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरानी अर्थव्यवस्था की हालत को बेहद खराब बताते हुए तेल निर्यात और राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर गंभीर दावे किए। इसी सिलसिले में उन्होंने खार्ग द्वीप पर संभावित अमेरिकी हमले का संकेत देती एक तस्वीर भी साझा की। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि देश के बड़े तेल निर्यात का संचालन यहीं से होता है।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर ईरान की आर्थिक स्थिति को लेकर कई पोस्ट किए। उन्होंने दावा किया कि ईरान का तेल निर्यात तेजी से गिर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ईरानी मुद्रा की स्थिति को भी बेहद खराब बताया और देश को आर्थिक रूप से विफल राष्ट्र के तौर पर पेश किया।
डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों का असर केवल आर्थिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहा। उनकी एक पोस्ट में ऐसी तस्वीर दिखाई गई, जिसमें अमेरिकी लड़ाकू विमान एक हमले का हिस्सा बनता नजर आ रहा है। तस्वीर पर लिखा था—“Bye, bye Kharg”। यह संदेश सीधे तौर पर ईरान के खार्ग द्वीप की ओर इशारा करता है।
ईरान के दक्षिणी तट से दूर फारस की खाड़ी में स्थित खार्ग द्वीप देश के तेल कारोबार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां मौजूद तेल टर्मिनल समुद्र के रास्ते कच्चे तेल की खेप भेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि खार्ग पर किसी भी सैन्य कार्रवाई की आशंका अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का विषय बन सकती है।
ट्रंप पहले भी ईरान के इस महत्वपूर्ण तेल केंद्र को निशाना बनाने की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में नई पोस्ट को महज राजनीतिक बयानबाजी के बजाय व्यापक दबाव रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
ट्रंप की पोस्ट में इस्तेमाल की गई तस्वीर के AI-generated होने की संभावना भी जताई जा रही है। हालांकि तस्वीर की प्रामाणिकता से अलग उसका राजनीतिक संदेश काफी स्पष्ट है। इसमें अमेरिकी सैन्य शक्ति और ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्र को आमने-सामने दिखाने की कोशिश की गई है।
विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे बयानों का असर ईरान की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी पड़ेगा। खार्ग क्षेत्र में किसी वास्तविक हमले की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों और शिपिंग जोखिम पर तत्काल दबाव बढ़ सकता है।
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