ईरान के सबसे अहम तेल द्वीप पर ट्रंप की नजर? ‘Bye Bye Kharg’ पोस्ट से बढ़ा युद्ध का डर

Donald Trump Truth Social: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तीखे संदेश जारी कर तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ईरानी अर्थव्यवस्था की हालत को बेहद खराब बताते हुए तेल निर्यात और राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर गंभीर दावे किए। इसी सिलसिले में उन्होंने खार्ग द्वीप पर संभावित अमेरिकी हमले का संकेत देती एक तस्वीर भी साझा की। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, क्योंकि देश के बड़े तेल निर्यात का संचालन यहीं से होता है।