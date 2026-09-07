होर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश, समुद्री जंग से बिगड़े हालात

US Iran War: पश्चिम एशिया खासकर फारस की खाड़ी व होर्मुज स्ट्रेट के पास तनाव काफी बढ़ गया है। शनिवार को अमेरीकी नौसेना की समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने के लिए ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से एयरक्राफ्ट कैरियर और एक विध्वंसक शिप पर हमला कर दिया था। जवाब में अमेरीका ने तीन ईरान के तेल टैंकरों पर हमले किए और इसका वीडियो भी जारी किया। इसके बाद ईरानी रिवोल्यूश्नरी गार्ड्स ने भी कार्रवाई की और छह जहाजों व एक अमरीकी नौसैनिक ड्रोन बोट को निशाना बनाया। आइआरजीसी ने साफ कहा है कि अमरीकी नाकेबंदी आर्थिक रूप से उस पर ही भारी पड़ सकती है। आइआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरीका ईरान को एक डॉलर का भी आर्थिक नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उसे खुद कई डॉलर की लागत और नुकसान उठाना पड़ सकता है।