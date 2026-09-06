रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद अब जेलेंस्की से बात करेंगे विटकॉफ-कुशनर, ट्रंप बोले- अच्छा मौका है

अमेरिकी मध्यस्थों की सुरक्षा और यात्रा को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने कीव पर अगले तीन दिनों के लिए रूसी हवाई हमलों को रोकने का आदेश जारी किया है। हालांकि, रूसी प्रशासन ने साफ किया है कि यह केवल एक अस्थायी कदम है और अभी कोई स्थाई युद्धविराम (Ceasefire) लागू नहीं हुआ है।

दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी कहा कि उनका देश सोमवार तक मॉस्को पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा। जेलेंस्की ने कहा कि वे अमेरिकी टीम का इंतजार कर रहे हैं और शांति के लिए बातचीत को तैयार हैं।