Nepal Flood 2026: अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो चुकी थीं, तभी मलबे से निकली जिंदगी! 11 दिन बाद जिंदा मिली 64 साल की महिला

Woman Rescued After 11 Days: नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 11 दिन बाद एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने राहत और बचाव अभियान से जुड़ी उम्मीदों को फिर जगा दिया। जिस 64 वर्षीय महिला को परिजन मृत मानकर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर चुके थे, वह उसी घर के मलबे के नीचे से जिंदा मिली। उधर, रासुवा के जलविद्युत सुरंगों में फंसे दो नेपाली श्रमिकों के बाद एक चीनी नागरिक को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लगातार मिल रही इन जिंदगियों ने बचाव दलों को तलाश जारी रखने का नया हौसला दिया है।