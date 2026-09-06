दुनिया में पहली बार बच्चों से ज्यादा हुई बुजुर्गों की आबादी, कम हो रही जन्मदर

जनसांख्यिकीय बदलाव: कम हो रही जन्मदर, दुनिया की आबादी में आएगा बढ़ा परिवर्तन (सोर्स: AI जनरेटेड इमेज)
World Population Demographic Change:दुनिया की आबादी में एक बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिल रहा है। मानव इतिहास में पहली बार दुनिया में बुजुर्गों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है। अमरीकी जनगणना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 तक 65 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी 10.5% हो गई है,जबकि 5 साल तक के बच्चों की आबादी में हिस्सेदारी 10% से नीचे रह गई है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी बड़ी वजह दुनिया भर में जन्म दर में तेजी से गिरावट और लोगों की बढ़ती औसत आयु है। ऐसे में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ने से कई देशों की पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक, अब दुनिया की करीब 71% आबादी ऐसे देशों में रहती है, जहां प्रति महिला औसतन 2.1 या उससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2.1 बच्चों की दर को आबादी को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए जरूरी स्तर माना जाता है। 2013 में दुनिया की सिर्फ 43% आबादी ऐसे देशों में रहती थी। चीन, भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको और वियतनाम जैसे दुनिया के पांच सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भी जन्म दर मानक से नीचे पहुंच चुकी है।
आंकड़ा 2025 2060 (अनुमानित)
दुनिया की कुल आबादी 8.13 अरब 10.23 अरब
65 या अधिक उम्र की आबादी 85.2 करोड़ 2 अरब
134.7%- 65 साल या अधिक उम्र की आबादी में बढ़ोत्तरी
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