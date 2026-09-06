दुनिया में पहली बार बच्चों से ज्यादा हुई बुजुर्गों की आबादी, कम हो रही जन्मदर

रिपोर्ट के मुताबिक, अब दुनिया की करीब 71% आबादी ऐसे देशों में रहती है, जहां प्रति महिला औसतन 2.1 या उससे कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। 2.1 बच्चों की दर को आबादी को लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए जरूरी स्तर माना जाता है। 2013 में दुनिया की सिर्फ 43% आबादी ऐसे देशों में रहती थी। चीन, भारत, बांग्लादेश, मैक्सिको और वियतनाम जैसे दुनिया के पांच सबसे अधिक आबादी वाले देशों में भी जन्म दर मानक से नीचे पहुंच चुकी है।