रूस ने देर रात यूक्रेन पर किए हमले, 4 लोगों की मौत और 5 घायल

ज़ेलेन्स्की ने आगे लिखा, "रात भर कीव और बोरिस्पिल में हमारे एयरपोर्ट्स पर भी रूसी सेना ने जान-बूझकर हमले किए। काफी समय बाद ऐसा जान-बूझकर किया गया हमला था। साफ है कि एयरपोर्ट्स पर रूस के ये हमले उस चर्चा और तैयारी का जवाब हैं, जिसमें अमेरिकी पक्ष के किसी विमान के यूक्रेन आने और कीव या बोरिस्पिल के एयरपोर्ट पर उतरने की संभावना पर बात हो रही थी। अमेरिकी कूटनीति के जवाब में रूस-ईरान के शाहेद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हमने रूस के इस कदम पर ध्यान दिया है और अगले हफ्ते हम रूसी हवाई क्षेत्र के संबंध में अपने ऑपरेशन में बदलाव करेंगे, जो आसमान में हमारे ड्रोन्स और मिसाइलों के कारण खतरनाक हो गया है। हमारी तरफ से कूटनीति को कोई खतरा नहीं है और न ही होगा।"