कौन लीक कर रहा था अमेरिका के हथियारों की जानकारी? पेंटागन ने टॉप अफसरों का कराया पॉलीग्राफ टेस्ट

CBS न्यूज़ के अनुसार, इस गर्मी की शुरुआत में दर्जनों लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इनमें US सेंट्रल कमांड के अधिकारी और अन्य कॉम्बैटेंट कमांडर शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि इतने बड़े पैमाने पर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए इतने सारे लोगों को बुलाना बहुत असामान्य बात थी। पॉलीग्राफ टेस्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गहन पूछताछ की गई। दो सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि मीडिया में जानकारी लीक होने से जुड़े सवालों पर किसी के भी टेस्ट में फेल होने की कोई खबर नहीं है।