Indonesia Volcano Eruption: अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी फटा, जकार्ता एयरपोर्ट पर 209 उड़ानें प्रभावित

ज्वालामुखी की राख का असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ा है। शनिवार को कई स्कूलों ने अपनी गतिविधियां रद्द कर दीं। छात्रों और स्थानीय लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हुई। राख के कारण मछुआरों ने भी समुद्र से दूरी बनाई। इंडोनेशिया की आपदा प्रबंधन एजेंसी BNPB ने लोगों से शांत रहने और सतर्कता बढ़ाने की अपील की है। एजेंसी ने राख गिरने की स्थिति में मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा पहनने की सलाह दी है। लोगों से बाहर की गतिविधियां कम करने, पानी के स्रोतों को ढकने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने को कहा गया है।