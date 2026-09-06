Ukraine: ओडेसा में रूसी भाषा पर बैन की तैयारी, क्या संस्कृति और पहचान को लेकर जंग होती तेज?

2022 में रूस के पूर्ण हमले के बाद कई रूसी भाषी यूक्रेनियों ने यूक्रेनी भाषा अपनाई है। यूक्रेन में 2019 से कई सार्वजनिक और पेशेवर क्षेत्रों में यूक्रेनी भाषा का इस्तेमाल अनिवार्य है। ओडेसा के शिक्षक पावलो विक्टर का कहना है कि यूक्रेनीकरण जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए ऐसा माहौल बनाया जाना चाहिए कि वे खुद यूक्रेनी भाषा अपनाना चाहें। फिलहाल परिषद में प्रस्ताव के समर्थन को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इसने ओडेसा में भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीय पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नई बहस जरूर छेड़ दी है।