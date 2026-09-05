Russia-Ukraine War: वोलोदिमिर जेलेंस्की की पहल, रूस के साथ युद्धविराम का रखा प्रस्ताव

एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर पहली बार कीव जाने वाले हैं। उनका दौरे से पहले कीव पर ड्रोन हमला हुआ है। रूस ने हाल के हफ्तों में यूक्रेन पर दिन के समय हमले बढ़ा दिए हैं। रूस ऐसे ड्रोन भी इस्तेमाल कर रहा है जो जेट इंजन से चलते हैं। इन्हें यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली के लिए रोकना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। मध्य कीव में सरकारी इमारतों पर हमले कम ही होते हैं। इन इलाकों में सुरक्षा कड़ी रहती है और जगह-जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं।