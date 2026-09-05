घंटों एक जगह बैठे रहना बन सकता है कैंसर का न्योता, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

यह निष्कर्ष स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी के शोधार्थियों ने निकाला है। डॉ. फ्रेडरिक हो की अगुवाई वाली टीम ने यह शोध किया, जिसके अनुसार लगातार बैठे रहना और हल्की या बेहद कम शारीरिक गतिविधि, कैंसर से मौत होने के जोखिम को बढ़ाती है। इस नतीजे तक पहुंचने के लिए शोधार्थियों ने एक पूरे दशक तक 90,000 से ज्यादा लोगों की सेहत पर बारीकी से नजर रखी। डॉ. फ्रेडरिक के मुताबिक, एक बार में 30 मिनट से अधिक समय तक लगातार बैठे रहना कैंसर के उच्च जोखिम से सीधे जुड़ा हुआ है।