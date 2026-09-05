4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अमेरिका के’ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ में EU शामिल, ईरान के तेल-वित्त नेटवर्क पर शिकंजा

अमरीका के 'ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट' में शामिल हुआ ईयू। ईरान के तेल और वित्त नेटवर्क पर कसेगा शिकंजा, होर्मुज में दक्षिण कोरिया भी सैन्य तैनाती की कर रहा समीक्षा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Prakash Yadav

Sep 05, 2026

US Iran Conflict

अमेरिका-ईयू मिलकर करेंगे ईरान की घेराबंदी, तेल व वित्तीय नेटवर्क पर भी प्रतिबंध, photo credit, chat gpt

ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए अमरीका की ओर से जारी ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में अब यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो गए हैं। ईरान के तेल और वित्तीय नेटवर्क पर शिकंजा कसने के लिए यूरोपीय संघ भी दबाव बढ़ाएगा। अमेरिकी वित्तमंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह दावा किया है कि यूरोपियन संघ ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट में आधिकारिक रूप से शामिल होने की इच्छा जताई है। अमेरिका ने उसके इस रूख का स्वागत किया है। हालांकि यूरोपीय संघ ने ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के साथ ही मुद्दे के कूटनीतिक समाधान और तनाव कम करने पर भी जोर दिया है।

ईयू ने कहा है कि कूटनीतिक प्रयास जारी रहना जरूरी है, ताकि शांति समझौता हो सके और पश्चिम एशिया में स्थिरता वापस आए। ईयू ने होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की स्वतंत्र आवाजाही और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है। ईयू ने कहा कि वह अमरीका, जी-7 और अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ मिलकर ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखेगा।

द.कोरिया कर रहा होर्मुज में सैन्य तैनाती की समीक्षा

अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव के बीच द.कोरिया ने होर्मुज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का समर्थन करते हुए कहा है कि वह सैन्य संसाधनों की तैनाती की तैयारी रहा है। द.कोरियाई सरकार की समीक्षा के बाद इसे लेकर कदम उठाया जा सकता है।

ईरान के साथ संघर्ष युद्ध नहीं- वेंस

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ चल रहे संघर्ष को हम युद्ध नहीं कहेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अभी गोली थोड़ी चल रही है, मैं मानता हूं कि कुछ जगहों पर स्थिति फिर से बिगड़ी है। लेकिन बड़े स्तर की सैन्य लड़ाई केवल छह सप्ताह तक ही चली थी। वहीं ईरान में हाल में एक शादी समारोह पर अमरीकी बमबारी के बाबत पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करा रहे हैं।

वेंस ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कई अतिरिक्त साधन हैं। इनमें से कुछ का इस्तेमाल राष्ट्रपति करेंगे और कुछ का नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आर्थिक दबाव, सैन्य दबाव, कूटनीतिक दबाव और गुप्त दबाव, सभी विकल्प खुले हैं।

इज़रायल और ईरान में फिर शुरू होगा युद्ध? इज़रायली रक्षा मंत्री ने दी हमले की धमकी

ये भी पढ़ें
Israel Katz

खबर शेयर करें:

Updated on:

05 Sept 2026 02:39 am

Published on:

05 Sept 2026 02:39 am

Hindi News / World / अमेरिका के’ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट’ में EU शामिल, ईरान के तेल-वित्त नेटवर्क पर शिकंजा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

घंटों एक जगह बैठे रहना बन सकता है कैंसर का न्योता, स्टडी में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

prolonged sitting health effects
विदेश

फेडरल रिजर्व को ट्रंप का अल्टीमेटम, बोले-रेट कम करो वरना उनके साथ व्यापार रोक दूंगा

Trump tariffs
विदेश

रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पर PM मोदी ने दी बधाई, मेलोनी बोलीं- भारत-इटली संबंध पहले से ज्यादा मजबूत

Italy India relations
विदेश

2 बार हार्ट अटैक! क्या बीमार हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग? उत्तराधिकारी और तख्तापलट को लेकर बड़ा दावा

Xi Jinping
विदेश

‘सारे विकल्प खुले हैं, सीक्रेट एक्शन भी मुमकिन’, ईरान को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की खुली चेतावनी

JD Vance, JD Vance Iran Warning, JD Vance Iran Statement, Iran US Conflict, Donald Trump Iran, Trump Iran War, US Iran War, Iran Strait of Hormuz, Strait of Hormuz Crisis,
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.