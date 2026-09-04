फेडरल रिजर्व को ट्रंप का अल्टीमेटम, बोले-रेट कम करो वरना उनके साथ व्यापार रोक दूंगा

दिलचस्प बात यह है कि बाजार ने ट्रंप की मांग के ठीक उलट प्रतिक्रिया दी। इस मजबूत नौकरी रिपोर्ट से फेड अधिकारियों के अगली नीतिगत बैठक में दरें बढ़ाने का पक्ष मजबूत हो सकता है, जो 15 सितंबर से शुरू होने वाली है। रिपोर्ट के बाद 10 साल के ट्रेजरी यील्ड एक साल के उच्चतम स्तर 4.79% पर पहुंच गए, जो दर्शाता है कि निवेशक ज्यादा नहीं बल्कि कम दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं।