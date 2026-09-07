हॉप शूट्स है दुनिया की सबसे महंगी सब्जी, एक किलोग्राम की कीमत इतनी कि आ जाएगी नई मोटरसाइकिल

हॉप शूट्स के महंगी होने का मुख्य कारण है इसका दुर्लभ होना और इसकी कटाई में काफी मेहनत लगना। हॉप शूट्स जमीन के करीब अनियमित रूप से उगती है। मजदूरों को घंटों झुककर, घास-फूस के बीच से इन्हें हाथ से चुनकर इनकी कटाई करनी पड़ती है जो आसान काम नहीं है। एक किलोग्राम हॉप शूट्स इकट्ठा करने के लिए सैकड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों की ज़रूरत होती है। ये बेहद नाज़ुक होते हैं और जल्दी ही मुरझा जाते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर इस सब्जी की खेती करना भी मुश्किल होता है, इसलिए इसकी सप्लाई भी काफी सीमित रहती है। यह भी हॉप शूट्स के महंगी होने का एक कारण है।