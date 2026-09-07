मियामी एयरपोर्ट पर हादसा; लैंडिंग के दौरान अमेजन का कार्गो विमान रनवे से फिसला, 5 की मौत

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, मियामी-डेड फायर चीफ रे जदल्लाह ने बताया कि हादसे के बाद कम से कम दो लोग उन वाहनों में फंस गए, जिन्हें विमान ने टक्कर मारी थी। वहीं विमान के अंदर पायलट और को-पायलट भी फंस गए थे। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बाहर निकालने का काम शुरू किया। अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटनाग्रस्त विमान से देर शाम तक ईंधन का रिसाव जारी था, जिसके चलते राहत एवं बचाव अभियान में अतिरिक्त सावधानी बरती गई।