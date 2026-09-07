द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जर्मनी में दक्षिणपंथी पार्टी AfD की बड़ी जीत, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को बड़ा झटका

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एएफडी की सफलता के पीछे केंद्र सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी भी बड़ी वजह है। एक सर्वे के अनुसार, सैक्सोनी-आनहाल्ट के 87 फीसदी मतदाता संघीय सरकार के कामकाज से असंतुष्ट हैं। जर्मन इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक रिसर्च के अध्यक्ष मार्सेल फ्रात्शर ने कहा कि यह नतीजा मुख्य रूप से संघीय सरकार के खिलाफ अविश्वास का संकेत है। चांसलर मर्ज जर्मनी की कमजोर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कारोबार समर्थक सुधारों और सरकारी खर्च बढ़ाने की योजना पर जोर दे रहे हैं। हालांकि, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता भी हाल के दिनों में काफी गिरी है।