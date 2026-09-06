मदरसों पर धामी सरकार का शिकंजा, देहरादून से हल्द्वानी तक कार्रवाई, 20 का संचालन बंद

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड में बिना मान्यता और निर्धारित शैक्षणिक मानकों के संचालित मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई जारी है। देहरादून और हल्द्वानी में कई मदरसों पर कार्रवाई की गई है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश में अब तक 17 मदरसों को सील किया जा चुका है, जबकि 3 के प्रबंधकों ने संचालन बंद करने की लिखित सूचना दी है। इस तरह अब तक 20 बिना मान्यता संचालित मदरसों का संचालन बंद कराया गया है।