Weather Update: लगातार बारिश से बिगड़े हालात! नदियां उफान पर, भूस्खलन ने बढ़ाई चिंता, उत्तराखंड में चार दिन का अलर्ट जारी

Weather Update Uttarakhand: उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं कई जगहों पर जलभराव और भूस्खलन के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम की स्थिति को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग(IMD) ने राज्य के कई जिलों में आने वाले दिनों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा गिरने, भूस्खलन, जलभराव और सड़कों पर आवाजाही बाधित होने का खतरा और बढ़ गया है।