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‘शिक्षकों की कमी से भड़के छात्र!’ सड़कों पर उतरे बच्चे, जाम में फंसे मंत्रीजी ने सुनी समस्या

Student Protest: लखनऊ के सर्वोदय विद्यालय के छात्रों ने शिक्षकों की कमी और स्कूल में सुविधाओं को लेकर विरोध करते हुए मोहन रोड जाम कर दिया। जाम में फंसे राज्य मंत्री असीम अरुण ने छात्रों से मुलाकात की।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Aug 14, 2026

Student Protest

लखनऊ में स्कूली छात्रों का प्रदर्शन (Photo-ANI)

Lucknow Jai Narayan School Student Protest: कक्षाओं से लेकर सड़कों तक जनरेशन अल्फा अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों ने अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी के विरोध में एक बार फिर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। उनके आंदोलन ने मोड़ ले लिया जब सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण का काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया और मंत्री महोदय ने रुककर उनकी बात सुनी।

शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों का हल्ला बोल

विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र लखनऊ के मोहन रोड इलाके में स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के थे। उन्होंने आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी और उनकी शिक्षा और दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों को लेकर चिंता व्यक्त की।

जाम में फंसे मंत्री असीम अरुण

सड़क जाम के कारण यातायात ठप्प हो गया। जाम में फंसने वालों में मंत्री असीम अरुण भी शामिल थे, जिनका काफिला विरोध स्थल से नहीं गुजर सका। आगे बढ़ने के बजाय अरुण रुके और अपनी गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने सीधे छात्रों से बात की, उनकी शिकायतें सुनीं और उनके आंदोलन के पीछे के कारणों को समझने की कोशिश की।

मंत्री ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को दिया आश्वासन

मंत्री ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर गौर किया जाएगा। शिक्षकों की रिक्तियों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और उन्होंने संकेत दिया कि इस मामले को आगे बढ़ाने और समाधान निकालने के प्रयास किए जाएंगे। अंततः छात्रों को सड़क अवरोध समाप्त करने और विद्यालय परिसर में लौटने के लिए राजी कर लिया गया।

लखनऊ का विरोध प्रदर्शन न केवल मुद्दे की वजह से बल्कि छात्रों द्वारा इसे उठाने के तरीके की वजह से भी उल्लेखनीय है। बच्चों ने अपनी शिकायतों को स्कूल प्रशासन तक सीमित रखने के बजाय सामूहिक रूप से अपनी शिकायत को सार्वजनिक सड़क पर उठाया, जिससे अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह घटना ऐसे समय में घटी है जब स्कूली बच्चे अपने शिक्षण संस्थानों में मौजूद समस्याओं को लेकर सार्वजनिक रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपर्याप्त शिक्षक, अवसंरचना, भोजन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं जैसी समस्याएं छात्रों के प्रदर्शनों का मुख्य कारण बन रही हैं।

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Updated on:

14 Aug 2026 07:15 pm

Published on:

14 Aug 2026 07:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘शिक्षकों की कमी से भड़के छात्र!’ सड़कों पर उतरे बच्चे, जाम में फंसे मंत्रीजी ने सुनी समस्या

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