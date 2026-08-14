‘शिक्षकों की कमी से भड़के छात्र!’ सड़कों पर उतरे बच्चे, जाम में फंसे मंत्रीजी ने सुनी समस्या

Lucknow Jai Narayan School Student Protest: कक्षाओं से लेकर सड़कों तक जनरेशन अल्फा अपनी आवाज बुलंद कर रही है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छात्रों ने अपने स्कूल में शिक्षकों की कमी के विरोध में एक बार फिर प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। उनके आंदोलन ने मोड़ ले लिया जब सामाजिक कल्याण मंत्री असीम अरुण का काफिला ट्रैफिक जाम में फंस गया और मंत्री महोदय ने रुककर उनकी बात सुनी।