Bahraich Police Action: बहराइच में पुलिस का बड़ा एक्शन: 612 वाहनों के चालान, 7.88 लाख का जुर्माना

इसके अलावा मिशन सेफ फ्यूचर अभियान के तहत परिवहन विभाग के साथ संयुक्त चेकिंग की गई। इसमें स्कूली वाहनों की फिटनेस, जरूरी कागजात, चालक का लाइसेंस, सुरक्षा उपकरण और फर्स्ट एड बॉक्स की जांच की गई। पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी। साथ ही सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को कम करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।