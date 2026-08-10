Bahraich News: मंदिर परिसर में चाट की दुकान में अचानक लगी आग, गैस पाइप फटने से महिला समेत 3 लोग झुलसे

बहराइच के खैरीघाट थाना क्षेत्र के बाबा बुद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर परिसर में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मंदिर परिसर में लगी चाट की दुकान पर खाना बनाने के दौरान गैस पाइप में खराबी आ गई। इसके बाद पाइप फट गया। आग तेजी से फैल गई। अचानक आग की लपटें उठने से आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हादसे में एक महिला समेत तीन लोग झुलस गए। घायलों की पहचान मोनू कुमार गुप्ता (20), प्रेमा देवी (55) और आशीष गुप्ता (20) के रूप में हुई है। मोनू और प्रेमा देवी बढ़ईया कला, थाना कोतवाली नानपारा के रहने वाले बताए गए हैं। तीनों को हादसे के बाद तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।